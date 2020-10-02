Названы четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине

По фактам пожаров в районах Луганской области открыто семь уголовных производств.

Названы четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине
Фото: gp.gov.ua

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

По фактам пожаров в районах Луганской области открыто семь уголовных производств. Предварительная квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины). Максимальная санкция по этой статье - ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с, огонь быстро распространился на значительную площадь.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:00 на территории Луганской области пока продолжается тушение более 30 пожаров. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. гектаров. По оперативным данным, огнем повреждено более 250 зданий. Всего к тушению привлечены 1 тыс. 554 человек и 220 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

По данным Офиса Генпрокурора, вследствие пожаров уже погибло 11 людей.

Сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевикв.

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