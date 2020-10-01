Литературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные списки

Финал конкурса состоится в декабре.

Литературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные списки
Фото: ВВС-Украина

ВВС News Украина определила длинные списки литературной премии "Книга года ВВС-2020", "Книга года ВВС-Эссеистика-2020" и "Детская Книга года ВВС-2020", представленной в партнерстве с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает Би-би-си.

В длинные списки конкурса Книга года ВВС-2020 вошли 35 изданий в трех категориях из более чем 80, которые подали в этом году на конкурс. Отбирала их редакция ВВС News Украина вместе с жюри конкурса.

В длинный список премии "Книга года ВВС-2020" вошли 14 изданий:

  1. София Андрухович. Амадока. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  2. Максим Беспалов. Восточный Вал. - Киев: Темпора, 2020
  3. Дмитрий Вербич. Точка невозврата. - Киев: Наш формат, 2020
  4. Наталья Доляк. На седьмом небе. - Киев: Темпора, 2020
  5. Владислав Ивченко, Юрий Камаев. Столб самодержавия, или Тринадцать дел Ивана Карповича Подопригоры. - Киев: Темпора, 2020
  6. Олесь Ильченко. Порт Житана. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2020
  7. Андрей Курков. Юрий Винничук. Ключи Марии. - Харьков: Фолио, 2020
  8. Мария Матиос. Буковая земля. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2019
  9. Илларион Павлюк. Я вижу, вас интересует тьма. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  10. Сергей Сергеевич SAIGON. Юпак. - Киев: Белка, 2020
  11. Олег Сенцов. Вторую также стоит приобрести. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  12. Олег Сенцов. 4 с половиной шага. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  13. Ксения Фукс. 12 сезонов женщины. - Черновцы: Книги - XXI, 2020
  14. Петр Яценко. Магнетизм. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020.

В длинный список премии "Детская Книга года ВВС-2020" вошли 11 изданий:

  1. Иван Андрусяк. Морскосвинский детектив. - Харьков: Виват, 2020
  2. Кирилл Бескоровайный, Дарья Скрибченко. Моя подруга из темной материи. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  3. Ирина Грабовская. Последняя обитель бунтарства. - Киев: КМ-Букс, 2020
  4. Нина Дмитриева, Алина Ревенко. Бальтазар назад. - Киев: ООО "Ай Эс Ди Групп", 2020
  5. Евгения Завалий. Это все мы. - Черновцы: Черные овцы, 2020
  6. Олеся Кешеля-Исаак. Непосидючка, который любил бегать. - Киев: Yakaboo Publishing, 2020
  7. Мирослав Лаюк. Киви Киви. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  8. Сергей Лоскот. Чубзики. - Харьков: Ранок, 2020
  9. Яна Сотник. Рака така, или Рыба, которая поет. - Черновцы: Черные овцы, 2020
  10. Василий Тибель. Медовая сказка. - Киев: Wise Bee, 2020
  11. Ульяна Чуба. Мед и паштет. Фантастические ветрогоны. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2019.

В длинный список премии "Книга года ВВС - Эссеистика-2020" вошли 10 изданий:

  1. Наталья Гуменюк. Затерянный остров. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  2. Оксана Забужко. Планета полынь. - Киев: Кладовая, 2020
  3. Ольга Кари. Рыбка дяденьки Завена. - Киев: Темпора, 2019
  4. Вера Курико. Улица причастных или Черниговское дело Лукьяненко. - Киев: Темпора, 2020
  5. Анастасия Леухина. Совсем триллер. - Киев: Дух и Литера, 2020
  6. Тарас Лютый. Культура приманок и сопротивления. - Киев: Темпора, 2020
  7. Василий Махно. Вдоль океана на велосипеде. - Киев: Yakaboo Publishing, 2020
  8. Александр Михед. Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток. - Киев: Наш формат, 2020
  9. Олег Сенцов. Хроника одного голодания. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
  10. Анна Улюра. Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте. - Киев: ArtHuss, 2020.

В жюри премии вошли:

  • Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"
  • Вадим Карпьяк, телеведущий
  • Светлана Пыркало, писательница, советник по вопросам культуры ЕБРР
  • Виталий Чепинога, блоггер
  • Марта Шокало, главный редактор BBC News Украина

Финал конкурса состоится в декабре 2020 года. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента ? 1,000.

Напомним, "Книгой года -2019" стал роман Тамары Гориха Зерня "Дочка".

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