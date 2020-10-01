Литературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные списки
Финал конкурса состоится в декабре.
ВВС News Украина определила длинные списки литературной премии "Книга года ВВС-2020", "Книга года ВВС-Эссеистика-2020" и "Детская Книга года ВВС-2020", представленной в партнерстве с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом сообщает Би-би-си.
В длинные списки конкурса Книга года ВВС-2020 вошли 35 изданий в трех категориях из более чем 80, которые подали в этом году на конкурс. Отбирала их редакция ВВС News Украина вместе с жюри конкурса.
В длинный список премии "Книга года ВВС-2020" вошли 14 изданий:
- София Андрухович. Амадока. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Максим Беспалов. Восточный Вал. - Киев: Темпора, 2020
- Дмитрий Вербич. Точка невозврата. - Киев: Наш формат, 2020
- Наталья Доляк. На седьмом небе. - Киев: Темпора, 2020
- Владислав Ивченко, Юрий Камаев. Столб самодержавия, или Тринадцать дел Ивана Карповича Подопригоры. - Киев: Темпора, 2020
- Олесь Ильченко. Порт Житана. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2020
- Андрей Курков. Юрий Винничук. Ключи Марии. - Харьков: Фолио, 2020
- Мария Матиос. Буковая земля. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2019
- Илларион Павлюк. Я вижу, вас интересует тьма. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Сергей Сергеевич SAIGON. Юпак. - Киев: Белка, 2020
- Олег Сенцов. Вторую также стоит приобрести. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Олег Сенцов. 4 с половиной шага. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Ксения Фукс. 12 сезонов женщины. - Черновцы: Книги - XXI, 2020
- Петр Яценко. Магнетизм. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020.
В длинный список премии "Детская Книга года ВВС-2020" вошли 11 изданий:
- Иван Андрусяк. Морскосвинский детектив. - Харьков: Виват, 2020
- Кирилл Бескоровайный, Дарья Скрибченко. Моя подруга из темной материи. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Ирина Грабовская. Последняя обитель бунтарства. - Киев: КМ-Букс, 2020
- Нина Дмитриева, Алина Ревенко. Бальтазар назад. - Киев: ООО "Ай Эс Ди Групп", 2020
- Евгения Завалий. Это все мы. - Черновцы: Черные овцы, 2020
- Олеся Кешеля-Исаак. Непосидючка, который любил бегать. - Киев: Yakaboo Publishing, 2020
- Мирослав Лаюк. Киви Киви. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Сергей Лоскот. Чубзики. - Харьков: Ранок, 2020
- Яна Сотник. Рака така, или Рыба, которая поет. - Черновцы: Черные овцы, 2020
- Василий Тибель. Медовая сказка. - Киев: Wise Bee, 2020
- Ульяна Чуба. Мед и паштет. Фантастические ветрогоны. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2019.
В длинный список премии "Книга года ВВС - Эссеистика-2020" вошли 10 изданий:
- Наталья Гуменюк. Затерянный остров. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Оксана Забужко. Планета полынь. - Киев: Кладовая, 2020
- Ольга Кари. Рыбка дяденьки Завена. - Киев: Темпора, 2019
- Вера Курико. Улица причастных или Черниговское дело Лукьяненко. - Киев: Темпора, 2020
- Анастасия Леухина. Совсем триллер. - Киев: Дух и Литера, 2020
- Тарас Лютый. Культура приманок и сопротивления. - Киев: Темпора, 2020
- Василий Махно. Вдоль океана на велосипеде. - Киев: Yakaboo Publishing, 2020
- Александр Михед. Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток. - Киев: Наш формат, 2020
- Олег Сенцов. Хроника одного голодания. - Львов: Издательство Старого Лева, 2020
- Анна Улюра. Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте. - Киев: ArtHuss, 2020.
В жюри премии вошли:
- Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"
- Вадим Карпьяк, телеведущий
- Светлана Пыркало, писательница, советник по вопросам культуры ЕБРР
- Виталий Чепинога, блоггер
- Марта Шокало, главный редактор BBC News Украина
Финал конкурса состоится в декабре 2020 года. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента ? 1,000.
Напомним, "Книгой года -2019" стал роман Тамары Гориха Зерня "Дочка".