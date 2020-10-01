На Луганщине ликвидированы 116 из 146 очагов пожаров (обновлено)

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Об этом сообщила Луганская облгосадминистрация.

За минувшие сутки площадь пожара увеличилась на 10 тыс. га, в огненном кольце находятся 11 поселков.

"Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном кольце оказались 11 поселков, в частности, в непосредственной близости от Северодонецка ... Четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 октября зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64-х. Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района.

Работу пожарных осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники. Причины возгораний установит следствие.

Обновление. По состоянию на 12:30 спасатели ликвидировали один из шести очагов пожаров.

"Пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района ликвидирован", - сообщает пресс-центр ГСЧС.

Число погибших в результате пожаров на Луганщине выросло до девяти. 14 пострадавших госпитализированы, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Наиболее угрожающая ситуация возникла вдоль линии разграничения, где критическая ситуация была почти в 22 селах.

По данным ГСЧС, в общем пожар разрушил около 250 домов в Луганской области. Были эвакуированы 120 человек.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 единиц техники. На месте тушения пожаров в Луганской области работает авиация: два самолета АН-32П и два вертолета ГСЧС.

Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий.

Пожар на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидирован (хранится 280 кг хлора).

В настоящее время распространения огня в сторону г. Северодонецка нет.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, всех шести ячеек составляет около 9,3 тыс. гектара.

Обновление 15:12. Полиция Луганщины сообщает о 9 погибших и 15 госпитализированных вследствие пожаров.

В настоящее время проводится перекрытие дорожного движения в населенном пункте Нижняя Ольховая Станично-Луганского района и перекрыто движение в пгт Станица Луганская.

Эвакуированные 104 жителя сел Вороново, Сиротино и Метелкино, не имеющие жилья, помещены в двух эвакуационных пунктах в средних общеобразовательных школе № 8 и № 17 г. Северодонецка.

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области

К ликвидации пожаров привлечены 541 работник и 114 единиц техники ГСЧС (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе три самолета АН-32 и два вертолета ГСЧС; 148 военнослужащих и 14 единиц техники ВСУ, 60 работников и 56 единиц техники Гослесагентства, 580 сотрудников полиции.

По информации ГСЧС, ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров на Луганщине.

По состоянию на 14:00 1 октября общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. Из опасной зоны эвакуированы 120 человек, которые обеспечены местом проживания, питанием, медицинским и другими видами обеспечения.

"В течение суток принимались меры по защите от лесных пожаров потенциально опасных объектов, в частности:

не допущено распространения огня на объекты ЧАО "Северодонецкий АЗОТ", магистральную газораспределительную станцию;

ликвидированы пожары с минимальными последствиями на заводе антисептиков, складе бытовой химии, лакокрасочных изделий и на хлораторной насосной станции", - сказано в сообщении.

По факту пожара возбуждено 7 уголовных производств, работает 30 следственно-оперативных групп Нацполиции.

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ожидается, что ситуация будет оставаться сложной по меньшей мере сутки, учитывая неблагоприятный прогноз метеорологической обстановки, в частности отсутствие осадков и сильные порывы ветра до 20 м/с.

Напомним, сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.

2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуричная - Молчаново на Харьковщине.

3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания. 6 сентября поступила информация, что двое военных, пропавших во время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника. 7 сентября спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганщины.

Командование ООС считает, что причиной пожаров является умышленный поджог.