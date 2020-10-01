На Луганщине из-за масштабных пожара погибли 9 человек, 14 госпитализированы (обновлено)

Спасатели ликвидировали один из шести очагов пожаров.

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Об этом сообщила Луганская облгосадминистрация.

За минувшие сутки площадь пожара увеличилась на 10 тыс. га, в огненном кольце находятся 11 поселков.

"Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном кольце оказались 11 поселков, в частности, в непосредственной близости от Северодонецка ... Четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 октября зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64-х. Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района.

Работу пожарных осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники. Причины возгораний установит следствие.

Обновление. По состоянию на 12:30 спасатели ликвидировали один из шести очагов пожаров.

"Пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района ликвидирован", - сообщает пресс-центр ГСЧС.

Число погибших в результате пожаров на Луганщине выросло до девяти. 14 пострадавших госпитализированы, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Наиболее угрожающая ситуация возникла вдоль линии разграничения, где критическая ситуация была почти в 22 селах.

По данным ГСЧС, в общем пожар разрушил около 250 домов в Луганской области. Были эвакуированы 120 человек.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 единиц техники. На месте тушения пожаров в Луганской области работает авиация: два самолета АН-32П и два вертолета ГСЧС.

Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий.

Пожар на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидирован (хранится 280 кг хлора).

В настоящее время распространения огня в сторону г. Северодонецка нет.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, всех шести ячеек составляет около 9,3 тыс. гектара.

Напомним, сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.

2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуричная - Молчаново на Харьковщине.

3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания. 6 сентября поступила информация, что двое военных, пропавших во время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника. 7 сентября спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганщины.

Командование ООС считает, что причиной пожаров является умышленный поджог.