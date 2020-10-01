В Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора
Из-за сильного проливного дождя подтопило частные усадьбы и дома, расположенные в балке.
В городе Херсоне спасатели всю ночь работали на откачке воды из частного сектора в Корабельном районе, подтопленном после сильного ливня.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за сильного проливного дождя подтопило частные усадьбы и четыре дома, расположенные в балке. Также зафиксированы отдельные случаи подтоплений дворов.
"Помощь населению по откачке воды оказывали спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурное отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района г. Херсона. Всего было задействовано восемь спасателей и две мотопомпы", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что в настоящее время подтоплений нет.
Напомним, с вечера 30 сентября по всей Украине прошли сильные дожди.