В Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора

Из-за сильного проливного дождя подтопило частные усадьбы и дома, расположенные в балке.

Фото: ks.dsns.gov.ua

В городе Херсоне спасатели всю ночь работали на откачке воды из частного сектора в Корабельном районе, подтопленном после сильного ливня.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного проливного дождя подтопило частные усадьбы и четыре дома, расположенные в балке. Также зафиксированы отдельные случаи подтоплений дворов.

Фото: ks.dsns.gov.ua

"Помощь населению по откачке воды оказывали спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурное отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района г. Херсона. Всего было задействовано восемь спасателей и две мотопомпы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время подтоплений нет.

Напомним, с вечера 30 сентября по всей Украине прошли сильные дожди.