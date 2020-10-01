В Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора

Из-за сильного проливного дождя подтопило частные усадьбы и дома, расположенные в балке.

Фото: ks.dsns.gov.ua

В городе Херсоне спасатели всю ночь работали на откачке воды из частного сектора в Корабельном районе, подтопленном после сильного ливня.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного проливного дождя подтопило частные усадьбы и четыре дома, расположенные в балке. Также зафиксированы отдельные случаи подтоплений дворов.

Фото: ks.dsns.gov.ua

"Помощь населению по откачке воды оказывали спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурное отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района г. Херсона. Всего было задействовано восемь спасателей и две мотопомпы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время подтоплений нет.

Напомним, с вечера 30 сентября по всей Украине прошли сильные дожди.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентовВ Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентов
В Коломые в заводской столовой отравились 100 работниковВ Коломые в заводской столовой отравились 100 работников
Более тысячи больных коронавирусом остаются в больницах КиеваБолее тысячи больных коронавирусом остаются в больницах Киева
В Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожарВ Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожар
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В ночь на 2 октября на Троещине в Киеве проведут промывку сетей водоснабженияВ ночь на 2 октября на Троещине в Киеве проведут промывку сетей водоснабжения
В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение токомВ Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
На Херсонщине спасатели второй день тушат пожар на территории лесничестваНа Херсонщине спасатели второй день тушат пожар на территории лесничества
Сегодня ночью в Киеве ловили подозреваемого в похищении девушки
Спасатели ликвидировали лесные пожары в Луганской областиСпасатели ликвидировали лесные пожары в Луганской области
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской областиСпасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской области
В Харьковской области спасатели всю ночь тушили пожар на складе резиновых изделийВ Харьковской области спасатели всю ночь тушили пожар на складе резиновых изделий
В ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетейВ ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетей
Спасатели достали из озера в Киеве еще одного утопленника
Последние новости
Подгружаем последние новости