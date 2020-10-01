В ночь на 2 октября на Троещине в Киеве проведут промывку сетей водоснабжения

“Киевводоканал” в ночь на 2 октября проведет плановую профилактическую промывку водопроводных сетей в Деснянском районе столицы. Во время проведения работ пользоваться водой не рекомендуется.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал”.

Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 23:50 1 октября до 7:00 2 октября.

В зону работ попадут сети по ул. Драйзера, просп. Маяковского, ул. Сабурова, ул. Закревского. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуаров чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции “Троещина”.

Также в сообщении подчеркивается, что во время выполнения работ “Киевводоканал” не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий из крана следует спустить: если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею безопасно.

Киевлянам напоминают, что промывка – это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Также во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Как ранее сообщала KV , жители нескольких домов по ул. Бакинской и Телиги в Киеве пожаловались депутату Киевсовета Александру Бродскому на слабый напор холодной воды. Депутат обратился к руководству “Киевводоканала” с просьбой найти проблемный участок водопроводной сети и решить вопрос с восстановлением нормального напора в домах микрорайона Сырец.

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