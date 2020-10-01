За сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусом

За сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусом

За минувшие сутки, 30 сентября, в Киеве обнаружили 377 новых носителей COVID-19. Среди обнаруженных новых носителей 39 детей и 16 медиков. Десять больных умерли. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

“10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23155”, – сообщил мэр.

Отмечается, что среди заболевших 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 года до 17 лет и 17 мальчиков от 1 года до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировано 45 пациентов, другие больные – на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе – 57; Днепровском – 52; в Дарницком районе – 46. 

Выздоровели за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус преодолели 6941 житель Киева.

Напомним, 1 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 213028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4193 летальных. 94398 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4069 новых случаев. Это новый рекорд.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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