За сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусом

За минувшие сутки, 30 сентября, в Киеве обнаружили 377 новых носителей COVID-19. Среди обнаруженных новых носителей 39 детей и 16 медиков. Десять больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

“10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева . Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23155”, – сообщил мэр.

Отмечается, что среди заболевших 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 года до 17 лет и 17 мальчиков от 1 года до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировано 45 пациентов, другие больные – на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе – 57; Днепровском – 52; в Дарницком районе – 46.

Выздоровели за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус преодолели 6941 житель Киева .

Напомним, 1 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 213028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4193 летальных. 94398 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4069 новых случаев. Это новый рекорд.

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