На Луганщине из-за масштабных пожаров 11 населенных пунктов оказались в огненном кольце

Четыре человека погибли, еще трое пострадали.

На Луганщине из-за масштабных пожаров 11 населенных пунктов оказались в огненном кольце
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Об этом сообщила Луганская облгосадминистрация.

За минувшие сутки площадь пожара увеличилась на 10 тыс. га, в огненном кольце находятся 11 поселков.

"Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном кольце оказались 11 поселков, в частности, в непосредственной близости от Северодонецка ... Четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 октября зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64-х. Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района.

Работу пожарных осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники. Причины возгораний установит следствие.

Напомним, 2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуричная - Молчаново на Харьковщине.

3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания. 6 сентября поступила информация, что двое военных, пропавших во время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника. 7 сентября спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганщины.

Командование ООС считает, что причиной пожаров является умышленный поджог.

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