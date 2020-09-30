За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек

За минувшие сутки, 29 сентября, от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек. В целом за сутки в Киеве выявлены 219 новых носителей коронавирусной болезни. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“В столице несколько уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет и 11 девочек от 4 до 17 лет. А также 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет и шестеро мальчиков от 5 до 14 лет. Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Также увеличилось количество тех, кто выздоровел. За минувшие сутки – 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6710 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 37, Днепровском – 35, Деснянском районе – 29 случаев.

Как сообщала KV, с 28 сентября Киев вернулся из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” -  города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: УНН


Сергей Албул, КиевВласть

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