За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек
За минувшие сутки, 29 сентября, от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек. В целом за сутки в Киеве выявлены 219 новых носителей коронавирусной болезни.
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“В столице несколько уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет и 11 девочек от 4 до 17 лет. А также 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет и шестеро мальчиков от 5 до 14 лет. Заболели также 10 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Также увеличилось количество тех, кто выздоровел. За минувшие сутки – 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6710 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 37, Днепровском – 35, Деснянском районе – 29 случаев.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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