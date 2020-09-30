Суточная заболеваемость ковидом в Киеве неожиданно резко уменьшилась

В Киеве несколько уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 219 больных. Зафиксировано восемь связанных с COVID-19 летальных случаев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на утро 30 сентября в столице 22 778 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 381 из них - летальный.

Киеве

По данным мэра, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет, 94 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет, 11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет.

Заболели также 10 медиков. В больницы столицы госпитализировали 33 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (37), Днепровском (35), Деснянском (29) районах.

"И у нас увеличилось количество тех, кто выздоровел. За минувшие сутки - 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева ", - отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что ежесуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам предоставляют 158 бригад "скорой" днем и 130 - ночью. Из них в Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19.

Заметим, что 28 сентября в Киеве обнаружили 416 новых случаев ковида, из них 38 детей. 27 сентября сообщали о 328 заболевших в столице.

Напомним, в Украине зафиксирован новый ковидный антирекорд. 29 сентября лабораторно подтвердили COVID-19 у 4027 человек. Зафиксировано также рекордное суточное количество пациентов, которым удалось побороть коронавирусную болезнь - 2 110. 64 человека с диагностированным COVID-19 умерли.

Больше всего новых случаев ковида за минувшие сутки обнаружили на Харьковщине. 29 сентября там коронавирус подтвердили у 549 человек.