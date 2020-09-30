На Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой, - полиция

По данным СМИ, трагедия произошла на базе отдыха в Великой Волосянке.

На Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой, - полиция
Фото: lv.npu.gov.ua

На территории курортного комплекса в Львовской области поздно вечером 29 сентября были обнаружены тела 36-летней жительницы одного из сел Старосамборского района и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22:30 женщина, жившая в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьей винтовки в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из той же винтовки.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным ZAXID.NET, трагедия произошла на базе отдыха, принадлежащей семье убитых. Известно, что семья переехала в село Великая Волосянка несколько лет назад из Львова и купила три земельных участка, где построила курортную усадьбу, которую сдавали туристам.

36-летняя женщина была дочерью владельцев усадьбы "Каскад" и проживала там постоянно с двумя детьми. Также известно, что женщина была разведена, воспитывала детей одна.

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