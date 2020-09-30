Новый антирекорд: более 4 тысяч новых носителей коронавируса выявлено в Украине за сутки

За минувшие сутки, 29 сентября, в Украине выявлены 4027 новых носителя COVID-19. Это новый антирекорд. В то же время за сутки были выписаны 2 110 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4027 новых случаев. Всего проведено 2278248 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2110 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6194 случая;

Волынская область – 8059 случаев;

Днепропетровская область – 5822 случая;

Донецкая область – 3477 случаев;

Житомирская область – 5923 случая;

Закарпатская область – 9819 случаев;

Запорожская область – 3995 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 700 случаев;

Кировоградская область – 1108 случаев;

Киев – 22 778 случаев;

Киевская область – 9139 случаев;

Львовская область – 20 350 случаев;

Луганская область – 1049 случаев;

Николаевская область – 3163 случая;

Одесская область – 13 529 случаев;

Полтавская область – 2231 случай;

Ровенская область – 12 411 случаев;

Сумская область – 4223 случая;

Тернопольская область – 13 514 случаев;

Харьковская область – 18 678 случаев;

Херсонская область – 1134 случая;

Хмельницкая область – 6068 случаев;

Черновицкая область – 14 446 случаев;

Черкасская область – 4022 случая;

Черниговская область – 4127 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября в Центр поступило 4551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , с 28 сентября Киев вернулся из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.