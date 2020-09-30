Новый антирекорд: более 4 тысяч новых носителей коронавируса выявлено в Украине за сутки
За минувшие сутки, 29 сентября, в Украине выявлены 4027 новых носителя COVID-19. Это новый антирекорд. В то же время за сутки были выписаны 2 110 пациентов.
Об этом
30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4027 новых случаев. Всего проведено 2278248 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2110 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 6194 случая;
Волынская область – 8059 случаев;
Днепропетровская область – 5822 случая;
Донецкая область – 3477 случаев;
Житомирская область – 5923 случая;
Закарпатская область – 9819 случаев;
Запорожская область – 3995 случаев;
Ивано-Франковская область – 13 700 случаев;
Кировоградская область – 1108 случаев;
Киев – 22 778 случаев;
Киевская область – 9139 случаев;
Львовская область – 20 350 случаев;
Луганская область – 1049 случаев;
Николаевская область – 3163 случая;
Одесская область – 13 529 случаев;
Полтавская область – 2231 случай;
Ровенская область – 12 411 случаев;
Сумская область – 4223 случая;
Тернопольская область – 13 514 случаев;
Харьковская область – 18 678 случаев;
Херсонская область – 1134 случая;
Хмельницкая область – 6068 случаев;
Черновицкая область – 14 446 случаев;
Черкасская область – 4022 случая;
Черниговская область – 4127 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября в Центр поступило 4551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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