В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током

В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током

Полиция Киевщины проводит по факту получения несовершеннолетним термических ожогов. 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост в Ирпене и получил поражение током. Сейчас он находится в медучреждении в реанимационном отделении.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

О происшествии с участием несовершеннолетнего в Ирпенский отдел полиции сообщили медики. Пострадавший получил 45% термических ожогов II-III степени. 

Согласно сообщению, прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что парень вместе со своими друзьями приехали в город Ирпень с Черниговщины, чтобы провести досуг. В полночь компания отдыхала вблизи местной набережной. В это время 17-летний юноша залез на расположенный рядом железнодорожный мост и получил поражение током.

В настоящее время правоохранители проводят проверку чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего.

Напомним, 9 сентября на железнодорожной станции “Беличи” в поселке Коцюбинское на Киевщине 14-летний школьник из шалости вылез на грузовой вагон и получил тяжелое поражение электротоком. 

KV писала, что 16 июня в Белой Церкви Киевской области на вокзале подросток попытался перелезть через грузовой вагон. К сожалению, он получил удар током, после которого скончался.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.


Игорь Бровко, КиевВласть

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