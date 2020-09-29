За сутки в Киеве обнаружили 416 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 416 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них - 38 детей. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 373 киевлян", - отметил он.

На сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания.

Заболели 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года и 19 девочек от 1 до 16 лет, а также 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели, в частности, 11 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6 553 жителя Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 71, в Шевченковском - 55 и Дарницком - 52 случая.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности!", - подчеркнул Кличко.