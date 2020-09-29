В украинских СИЗО позволят иметь холодильники, а в тюрьмах - мультиварки

Министерство юстиции изменило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

"Министерством юстиции Украины принят приказ, которым утверждены изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

В частности, были пересмотрены списки продуктов питания, предметов первой необходимости, и других вещей, которые осужденные могут получать в передачах, покупать и хранить. Так, в следственных изоляторах и камерах тюрем разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний - мультиварками.

В прогулочных двориках тюрем разрешили устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры, а в учреждениях для несовершеннолетних Минюст рекомендует оборудовать площадки для игры в минифутбол, баскетбол и волейбол.

Медикам, которые приходят фиксировать побои и телесные повреждения к задержанным или заключенным, позволили проносить с собой видеорегистраторы, а адвокатам - ноутбуки и планшеты.

"С целью фиксации у лиц, взятых под стражу и осужденных, телесных повреждений, медицинским работникам предоставлено право проносить с собой на территорию следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний портативные видеорегистраторы. В следственных изоляторах защитникам и адвокатам или другим специалистам в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, разрешено проносить портативные компьютеры и портативные устройства для печати, необходимые им для осуществления полномочий, определенных законодательством", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что новые правила согласованы с европейскими пенитенциарными правилами и минимальными стандартными правилами обращения с заключенными.

Напомним, 25 сентября министр юстиции Денис Малюська рассказал, что ведомство подготовило приказ о либерализации условий содержания в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Женщины смогут иметь украшения из недрагоценных материалов. «Счастливчики», которые попали в карцер, смогут взять с собой книги ... И мое любимое - прическа. Длина волос у мужчин может превратиться из просто «короткой» в либеральную с лимитом длины в 5 см. Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле вовсе не мелочи", - отметил Малюська.

Официальный текст приказа он пообещал обнародовать через несколько дней.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с Офисом генерального прокурора о старте пилотного проекта по совместному инспектированию мест несвободы, в частности - учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. Первое такое инспектирование планируется осуществить в южном регионе Украины уже в конце сентября, а затем такая практика будет распространена на территории всей страны.