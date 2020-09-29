Нацполиция направила в суд дело о подрыве банкомата в Харькове

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГУ Нацполиции в Харьковской области направило в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подрыве и ограблении банкомата ПриватБанка в помещении магазина по проспекту Победы в Харькове в апреле этого года.

Об этом сообщает отдел коммуникаций

ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что по этому делу проходят два человека. Обоим мужчинам инкриминируется ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за совершенные уголовные преступления, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 апреля на окраине Харькова на проспекте Победы, 76 б подорвали банкомат ПриватБанка. Взрыв прогремел ориентировочно в 4:30. Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку банкомата, из него забрали почти 2 млн грн. Злоумышленников задержали в течение суток.