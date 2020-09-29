СБУ поймала львовянина при попытке продать радиоактивные материалы

Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.

СБУ поймала львовянина при попытке продать радиоактивные материалы
Фото: facebook.com/SBULviv

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Львова, который пытался продать радиоактивные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Радиоактивные материалы мужчина хранил рядом с собственным домом. Задержали его при попытке сбыта изделий за 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SBULviv

Фото: facebook.com/SBULviv

Фото: facebook.com/SBULviv

Фото: facebook.com/SBULviv

Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.

Напомним, ранее СБУ заблокировала протиправную деятельность организованной преступной группы Ее участники незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированные лекарственные препараты на миллионы гривень.

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