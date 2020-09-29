СБУ поймала львовянина при попытке продать радиоактивные материалы
Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Львова, который пытался продать радиоактивные материалы.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.
"По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Радиоактивные материалы мужчина хранил рядом с собственным домом. Задержали его при попытке сбыта изделий за 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.
Напомним, ранее СБУ заблокировала протиправную деятельность организованной преступной группы Ее участники незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированные лекарственные препараты на миллионы гривень.