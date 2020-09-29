Кличко рассказал о количестве “тяжелых” больных COVID-19 в Киеве

Кличко рассказал о количестве &ldquo;тяжелых&rdquo; больных COVID-19 в Киеве

В медучреждениях столицы на сегодня лечатся 1 150 больных COVID-19. Среди них 258 пациентов – в тяжелом состоянии.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1 150 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 258 пациентов – в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных – под аппаратами ИВЛ”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, еще 130 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус. 509 больных находятся в стационарах с воспалением легких.

Как сообщала KV, за прошедшие сутки, 27 сентября, в Киеве у 328 жителей столицы обнаружили коронавирус. 43 пациента госпитализированы в столичные больницы. Восемь больных умерли.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, Киев возвращается из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” -  города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.

Фото: “Фокус”


Сергей Албул, КиевВласть

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