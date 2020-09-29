Кличко: Киев увеличивает количество тестирований - все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса

По его словам, показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине.

Кличко: Киев увеличивает количество тестирований - все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса
Фото: facebook/Кличко - мер

Киев продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос пользователей социальных сетей.

Он отметил, что стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19 утверждены соответствующим приказом Министерства здравоохранения. В документе четко прописано, что тестирование делают, когда у человека есть симптомы возможного заболевания коронавирусом.

«Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование «на всякий случай» большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого, - сказал мэр Киева. - Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тысяч жителей», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что всех пациентов, попадающих в стационары коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.

«При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решение относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения, - сказал мэр. - Если же возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или по другим вопросам - обращайтесь на горячую линию Департамента здравоохранения КГГА. По телефону 278-41-91. Чтобы мы могли выяснить все обстоятельства и оперативно на них отреагировать», - подчеркнул Виталий Кличко.

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