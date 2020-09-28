За минувшие сутки в Киеве от коронавируса скончались 8 человек

За прошедшие сутки в Киеве у 328 жителей столицы обнаружили коронавирус. 43 пациента госпитализированы в столичные больницы. Восемь больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев – летальных. Всего за период пандемии от вируса умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143”, – сообщил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших за последние сутки 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 21 девочка в возрасте от одного до 17 лет. А также 128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 15 мальчиков в возрасте от двух до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Согласно сообщению, выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 6505 жителей Киева .

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 66, Оболонском – 52, Деснянском и Днепровском районах – по 39 случаев”, – подчеркнул мэр Киева .

Напомним, с понедельника, 28 сентября, Киев возвращается из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.