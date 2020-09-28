Как сообщает пресс-служба, по традиции, победители будут объявлены на церемонии награждения перед открытием Киевской недели критики - 22 октября.



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[url=http://novostey.com/society/news913271.html]Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года - Общество на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/society/news913271.html>Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года - Общество на Новостей.COM</a>

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