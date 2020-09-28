Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года

Лидер по количеству номинаций - "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.

Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года
Фото: Артхаус Трафик

Третья национальная премия кинокритиков Киноколо объявила номинантов.

Как сообщает пресс-служба, по традиции, победители будут объявлены на церемонии награждения перед открытием Киевской недели критики - 22 октября.

Номинанты:

Лучший полнометражный игровой фильм

  • «Атлантида» - реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко
  • «Плохие дороги» - реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов
  • «Окрашенный птенец» - реж. Вацлав Марул, прод. Игорь Савиченко, Вацлав Марул
  • «Цена правды» - реж. Агнешка Холланд, прод. Егор Олесов, Клаудия Смея, Станислав Дзидзич, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

Лучший короткометражный игровой фильм

  • «Бульмастиф» - реж. Анастасия Буковская, прод. Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская
  • «Нетерпимость» - реж. и прод. Станислав Битюцкий
  • «Засада» - реж. Оксана Войтенко, прод. Юрий Минзянов
  • «Чачьо» - реж. Виталий Гавура, прод. Евгения Видищева

Лучший документальный фильм

  • «В.Сильвестров» - реж. Сергей Буковский, прод. Геннадий Кофман
  • «Зарваница» - реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец
  • «Земля голубая, будто апельсин» - реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина
  • «Поезд Киев-Война» - реж. Корней Грицюк, прод. Сергей Пудич

Лучший анимационный фильм

  • «Вымышленный пейзаж» - реж. и прод. Никита Лиськов
  • «Виктор_Робот» - реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева
  • «Фамилия в кармане» - реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко
  • «Суррогат» - реж. и прод. Стас Сантимов

открытие года

  • «Виктор_Робот» - реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева
  • «Зарваница» - реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец
  • «Земля голубая, будто апельсин» - реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина
  • «Плохие дороги» - реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов

лучший режиссер

  • Валентин Васянович - «Атлантида»
  • Ирина Цилык - «Земля голубая, будто апельсин»
  • Наталья Ворожбит - «Плохие дороги»
  • Сергей Буковский - «В.Сильвестров»

лучший актер

  • Андрей Рымарук - «Атлантида»
  • Ахтем Сеитаблаев - «Мы есть. Мы рядом.»
  • Евгений Ламах - «Бульмастиф»
  • Юрий Кулинич - «Плохие дороги»

лучшая актриса

  • Людмила Билека - «Атлантида»
  • Марина Кошкина - «Забытые»
  • Оксана Воронина (посмертно) - «Плохие дороги»
  • Оксана Черкашина - «Плохие дороги»

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