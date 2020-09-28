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2020-09-28
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года
Лидер по количеству номинаций - "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.
Фото: Артхаус Трафик
Третья национальная премия кинокритиков Киноколо объявила номинантов.
Как сообщает пресс-служба, по традиции, победители будут объявлены на церемонии награждения перед открытием Киевской недели критики - 22 октября.
Номинанты:
Лучший полнометражный игровой фильм
- «Атлантида» - реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко
- «Плохие дороги» - реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов
- «Окрашенный птенец» - реж. Вацлав Марул, прод. Игорь Савиченко, Вацлав Марул
- «Цена правды» - реж. Агнешка Холланд, прод. Егор Олесов, Клаудия Смея, Станислав Дзидзич, Ангус Ламонт, Андреа Халупа
Лучший короткометражный игровой фильм
- «Бульмастиф» - реж. Анастасия Буковская, прод. Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская
- «Нетерпимость» - реж. и прод. Станислав Битюцкий
- «Засада» - реж. Оксана Войтенко, прод. Юрий Минзянов
- «Чачьо» - реж. Виталий Гавура, прод. Евгения Видищева
Лучший документальный фильм
- «В.Сильвестров» - реж. Сергей Буковский, прод. Геннадий Кофман
- «Зарваница» - реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец
- «Земля голубая, будто апельсин» - реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина
- «Поезд Киев-Война» - реж. Корней Грицюк, прод. Сергей Пудич
Лучший анимационный фильм
- «Вымышленный пейзаж» - реж. и прод. Никита Лиськов
- «Виктор_Робот» - реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева
- «Фамилия в кармане» - реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко
- «Суррогат» - реж. и прод. Стас Сантимов
открытие года
- «Виктор_Робот» - реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева
- «Зарваница» - реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец
- «Земля голубая, будто апельсин» - реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина
- «Плохие дороги» - реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов
лучший режиссер
- Валентин Васянович - «Атлантида»
- Ирина Цилык - «Земля голубая, будто апельсин»
- Наталья Ворожбит - «Плохие дороги»
- Сергей Буковский - «В.Сильвестров»
лучший актер
- Андрей Рымарук - «Атлантида»
- Ахтем Сеитаблаев - «Мы есть. Мы рядом.»
- Евгений Ламах - «Бульмастиф»
- Юрий Кулинич - «Плохие дороги»
лучшая актриса