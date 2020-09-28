В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар

Информации о пострадавших нет.

Фото: facebook.com/pankov.kram

В Донецкой области в поселке Васильковская Пустошь, возле Краматорска, начался масштабный лесной пожар.

Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook.

"Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этой причиной могло послужить небрежное обращение с огнем", - заявил он.

По состоянию на 20-й час на месте работало 4 единицы спасательной техники из Краматорска и еще один расчет из Дружковки.

"На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - отметил мэр Краматорска.

Информации о том, какую площадь охватил огонь и есть ли пострадавшие, пока нет.

Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС сегодня локализуют лесной пожар на участке около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое Луганской области. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного в Донецкой области.

Также лесной пожар 21 сентября возник в Херсонской области. Воспламенение сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе произошло во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг".

2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали безвести пропавшим.

4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания.

6 сентября поступила информация, что двое военных, исчезнувших по время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника.

Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.

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