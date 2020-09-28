В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар
Информации о пострадавших нет.
В Донецкой области в поселке Васильковская Пустошь, возле Краматорска, начался масштабный лесной пожар.
Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook.
"Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этой причиной могло послужить небрежное обращение с огнем", - заявил он.
По состоянию на 20-й час на месте работало 4 единицы спасательной техники из Краматорска и еще один расчет из Дружковки.
"На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - отметил мэр Краматорска.
Информации о том, какую площадь охватил огонь и есть ли пострадавшие, пока нет.
Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС сегодня локализуют лесной пожар на участке около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое Луганской области. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного в Донецкой области.
Также лесной пожар 21 сентября возник в Херсонской области. Воспламенение сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе произошло во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг".
2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.
Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.
3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали безвести пропавшим.
4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания.
6 сентября поступила информация, что двое военных, исчезнувших по время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника.
Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.