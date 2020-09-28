Состояние единственного курсанта, который выжил в катастрофе Ан-26, улучшается - врачи

Вячеслав Золочевский уже начал давать показания ГБР.

Состояние единственного курсанта, который выжил в катастрофе Ан-26, улучшается - врачи
В'ячеслав Золочевський
Фото: Офіс президента

Состояние Вячеслава Золочевского, единственного курсанта, который выжил в катастрофе Ан-26, сейчас улучшается.

Об этом LB. ua сообщили врачи Военно-медицинского центра Северного региона.

"Сутки пострадавший провел с положительной динамикой. Состояние его сейчас расценивается как средней степени тяжести, но с тенденцией к улучшению. Все показатели в норме. Сегодня сделали перевязку. Раны заживают", - сообщили врачи.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер добавил, что пострадавший уже начал давать показания ГБР.

Напомним, что самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуева. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант, Вячеслав Золочевский, находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы Ан-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин крушения на Харьковщине.

Вчера изъяли бортовые самописцы самолета. СМИ сообщили, что специалисты ОАО "Мотор Сич" в 2020 году продолжили срок службы левого двигателя Ан-26Ш с бортовым знаком 76 до очередного капремонта до июня 2021 года, несмотря на то, что мотор должны были капитально отремонтировать еще в 2003 году.



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