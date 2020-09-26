Семьям погибших в катастрофе военного самолета возле Чугуева выплатят более 1,5 млн грн

Выплаты гарантирует закон о соцзащите военнослужащих и их семей.

Министерство обороны выплатит более 1,5 миллионов гривен одноразовой помощи семьям военнослужащих, погибших в катастрофе Ан-26. Об этом на заседании Кабинета министров в субботу заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский, передает РБК-Украина.

"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 576 000 гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.

По словам заместителя министра обороны, выплаты гарантирует закон о соцзащите военнослужащих и их семей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины потерпел аварию возле военного аэродрома в Чугуеве на Харьковщине вечером 25 сентября. В результате катастрофы погибли 26 человек, выжил лишь один парень. Большинство тех, кто находился на борту, были курсантами Харьковского военного училища.

Предварительная причина падения самолета: отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. По словам министра обороны, самолет имел 43 года, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.