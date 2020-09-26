Состояние курсанта, который выжил во время катастрофы Ан-26, средней тяжести

Курсант Харьковского университета Воздушных сил 20-летний Вячеслав Золочевский, который стал единственным, кто выжил в катастрофе самолета Ан-26, находится в сознании в состоянии средней тяжести.

Парня в госпитале посетили глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и президент Владимир Зеленский.

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", - написал президент на своей странице в Фейсбук.

Парень проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.

Ранее врачи сообщили, что у него множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, в субботу утром парня удалось вывести из шокового состояния, и его перевели в обычное отделение, передает Укринформ.

Вячеслав рассказал президенту, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины потерпел аварию возле военного аэродрома в Чугуеве на Харьковщине вечером 25 сентября. В результате катастрофы погибли 26 из 27 человек. Самолет выполнял тренировочные полеты с курсантами Харьковского университета ВС ВСУ.

Предварительная причина падения самолета: отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. По словам министра обороны, самолет имел 43 года, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

В Минобороны пообещали выплатить более 1,5 миллиона гривен одноразовой помощи семьям погибших военнослужащих.