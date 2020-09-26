В самолете, который разбился на Харьковщине, находились люди из 11 областей

Идентификация тел погибших в катастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области будет продолжаться около трех недель. Тела жертв сильно изуродованы. Об этом сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин трагедии, вице-премьер-министр Олег Уруский, передает РБК-Украина.

"Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось", - сказал он.

Уруский отметил, что ДНК-экспертиза займет от двух до трех недель.

"Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов", - сообщил вице-премьер.

Ранее, во время брифинга на месте трагедии, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что на борту Ан-26 находились курсанты Харьковского университета ВС ВСУ и члены экипажа из 11 областей, пишет Укринформ.

Парень, который в субботу утром скончался в больнице, был львовянином. Курсант, который выжил, родом с Харьковщины.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы АН-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура. А также поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин авиакрушения на Харьковщине.