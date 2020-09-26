В авиакатастрофе под Харьковом погибло 26 из 27 человек на борту (обовлено)

Обновление 12:00. Количество жертв авиакатастрофы под Чугуевом возросло до 26. Об этом информирует пресс-служба МВД .

Курсант, который утром умер в больнице, имел более 90% ожогов тела. Руководитель МОЗ Максим Степанов сообщил, что ему было 20 лет. За его жизнь всю ночь боролись врачи 4-й харьковской клинической больницы неотложной помощи.

В харьковском военном госпитале в состоянии средней тяжести находится еще один курсант, которому удалось выжить.

Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине.

Обновление 11:00. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что 23-м погибшим стал курсант, который умер в больнице. Вчера его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из харьковских больниц.

"Человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер. Всего погибло 23 человека, 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

К поисковой операции привлекли 62 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее, в субботу утром, в ГСЧС сообщили, что на месте падения военного самолета АН-26 с курсантами Харьковского университета ВС ВСУ на борту спасатели нашли тело еще одного погибшего. Впоследствии эту информацию с сайта ГСЧС удалили.

Всего на борту находилось 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа.

На месте падения военного самолета АН-26 с курсантами Харьковского университета ВС ВСУ на борту спасатели нашли тело еще одного погибшего. Таким образом число жертв авиакатастрофы у Чугуева выросло до 23.

Об этом в субботу утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

“Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, - говорится в сообщении.

Всего на борту находилось 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа.

Как сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ, курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было.

Двух выживших курсантов госпитализировали. Один из них - в состоянии средней тяжести в больнице в Чугуеве. Другой - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.

В командовании ВС ВСУ также сообщили, что найдены бортовые самописцы, они уцелели, но из самолета их еще не изъяли.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.

Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб.

Напомним, самолет АН-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

Перед катастрофой пилот сообщал об отказе левого двигателя.

Офис генпрокурора начал уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский заявил о создании правительственной комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. В ее состав войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр Олег Уруский.