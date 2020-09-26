В Украине 26 сентября объявлен траур в связи с крушением самолета на Харьковщине

В Украине 26 сентября объявлен траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26 возле Чугуева, вследствие которой погибли 26 человек. Об этом на месте трагедии сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

"Объявлен траур в связи с трагедией, которая произошла вчера на Харьковщине. Четыре взлета и, к сожалению, три посадки. Трагическая статистика, которая, к сожалению, привела к гибели как курсантов, так и экипажа", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в результате катастрофы погибли молодые ребята со 2-го по 4-й курс.

Для расследования катастрофы Ан-26 создана следственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МВД , Генпрокуратуры и ГБР.

Кроме того, на внеочередном заседании правительства утвердят состав и план работы комиссии по расследованию катастрофы. Родным погибших выплатят помощь, сообщил президент.

В связи с катастрофой Зеленский запросил информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

Соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-26 выразили иностранные лидеры, среди них президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель, министры иностранных дел Польши , Албании, Болгарии, Турции, Швеции, Латвии и Молдовы.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуева. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы АН-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин авиакрушения на Харьковщине.