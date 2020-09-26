В Украине установлен очередной рекорд выявленных носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Украине было выявлено 3 833 новых носителя коронавируса. На 9:00 26 сентября в Украине 195 504 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3903 летальные, 86 873 пациента выздоровели. Методом ПЦР было проведено 2 189 926 тестирований. За сутки выписаны 1740 пациентов.
Об этом
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 5784 случая;
Волынская область – 7500 случаев;
Днепропетровская область – 5118 случаев;
Донецкая область – 2964 случая;
Житомирская область – 5531 случай;
Закарпатская область – 9580 случаев;
Запорожская область – 3568 случаев;
Ивано-Франковская область – 13 212 случаев;
Кировоградская область – 1069 случаев;
Киев – 21492 случаи;
Киевская область – 8571 случай;
Львовская область – 19 636 случаев;
Луганская область – 938 случаев;
Николаевская область – 2875 случаев;
Одесская область – 12734 случаи;
Полтавская область – 1844 случая;
Ровенская область – 11 928 случаев;
Сумская область – 3549 случаев;
Тернопольская область – 12 863 случая;
Харьковская область – 16 870 случаев;
Херсонская область – 1000 случаев;
Хмельницкая область – 5531 случай;
Черновицкая область – 13902 случаи;
Черкасская область – 3570 случаев;
Черниговская область – 3875 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 сентября 2020 года в Центр поступило 4131 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 261 101 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как
За сутки умерли 8 больных коронавирусом, всего умерло 350 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
На сегодня в столице было выявлено 21 492 носителя коронавируса.
Заболели 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16 лет. Среди заболевших 14 медиков.
В больницы столицы попали 59 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.
Больше всего носителей коронавируса обнаружили в Днепровском районе – 66, в Оболонском – 60, а в Деснянском районе – 58 случаев.
Напомним, сутками ранее коронавирус обнаружили у 380 жителей столицы. Девять заболевших скончались.
Фото: interfax.com.ua