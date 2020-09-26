В Украине установлен очередной рекорд выявленных носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 3 833 новых носителя коронавируса. На 9:00 26 сентября в Украине 195 504 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3903 летальные, 86 873 пациента выздоровели. Методом ПЦР было проведено 2 189 926 тестирований. За сутки выписаны 1740 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5784 случая;

Волынская область – 7500 случаев;

Днепропетровская область – 5118 случаев;

Донецкая область – 2964 случая;

Житомирская область – 5531 случай;

Закарпатская область – 9580 случаев;

Запорожская область – 3568 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 212 случаев;

Кировоградская область – 1069 случаев;

Киев – 21492 случаи;

Киевская область – 8571 случай;

Львовская область – 19 636 случаев;

Луганская область – 938 случаев;

Николаевская область – 2875 случаев;

Одесская область – 12734 случаи;

Полтавская область – 1844 случая;

Ровенская область – 11 928 случаев;

Сумская область – 3549 случаев;

Тернопольская область – 12 863 случая;

Харьковская область – 16 870 случаев;

Херсонская область – 1000 случаев;

Хмельницкая область – 5531 случай;

Черновицкая область – 13902 случаи;

Черкасская область – 3570 случаев;

Черниговская область – 3875 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 сентября 2020 года в Центр поступило 4131 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 261 101 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), в столице за минувшие сутки коронавирус выявили у 447 человек, из них 42 ребенка.

За сутки умерли 8 больных коронавирусом, всего умерло 350 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

На сегодня в столице было выявлено 21 492 носителя коронавируса.

Заболели 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16 лет. Среди заболевших 14 медиков.

В больницы столицы попали 59 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева .

Больше всего носителей коронавируса обнаружили в Днепровском районе – 66, в Оболонском – 60, а в Деснянском районе – 58 случаев.

Напомним, сутками ранее коронавирус обнаружили у 380 жителей столицы. Девять заболевших скончались.

Фото: interfax.com.ua