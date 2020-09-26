Количество жертв авиакатастрофы под Харьковом возросло до 23

Всего на борту находилось 27 человек, двое выжили, еще двух - ищут.

На месте падения военного самолета АН-26 с курсантами Харьковского университета ВС ВСУ на борту спасатели нашли тело еще одного погибшего. Таким образом число жертв авиакатастрофы у Чугуева выросло до 23.

Об этом в субботу утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

“Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, - говорится в сообщении.

Всего на борту находилось 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа.

Как сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ, курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было.

Двух выживших курсантов госпитализировали. Один из них - в состоянии средней тяжести в больнице в Чугуеве. Другой - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.

В командовании ВС ВСУ также сообщили, что найдены бортовые самописцы, они уцелели, но из самолета их еще не изъяли.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.

Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб.

Напомним, самолет АН-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

Перед катастрофой пилот сообщал об отказе левого двигателя.

Офис генпрокурора начал уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский заявил о создании правительственной комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. В ее состав войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр Олег Уруский.