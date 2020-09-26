Количество жертв авиакатастрофы под Харьковом возросло до 23

Всего на борту находилось 27 человек, двое выжили, еще двух - ищут.

Количество жертв авиакатастрофы под Харьковом возросло до 23
Фото: скріншот

На месте падения военного самолета АН-26 с курсантами Харьковского университета ВС ВСУ на борту спасатели нашли тело еще одного погибшего. Таким образом число жертв авиакатастрофы у Чугуева выросло до 23.

Об этом в субботу утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

“Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, - говорится в сообщении.

Всего на борту находилось 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа.

Как сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ, курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было.

Двух выживших курсантов госпитализировали. Один из них - в состоянии средней тяжести в больнице в Чугуеве. Другой - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.

В командовании ВС ВСУ также сообщили, что найдены бортовые самописцы, они уцелели, но из самолета их еще не изъяли.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.

Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб.

Напомним, самолет АН-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

Перед катастрофой пилот сообщал об отказе левого двигателя.

Офис генпрокурора начал уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский заявил о создании правительственной комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. В ее состав войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр Олег Уруский.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентовВ Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентов
В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
В Украине с начала эпидемии от коронавируса умерли двое детейВ Украине с начала эпидемии от коронавируса умерли двое детей
Более тысячи больных коронавирусом остаются в больницах КиеваБолее тысячи больных коронавирусом остаются в больницах Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Под Харьковом погибло в авиакатастрофе 20 человекПод Харьковом погибло в авиакатастрофе 20 человек
В Украине за сутки от коронавируса выздоровело самое большое количество пациентов с начала эпидемииВ Украине за сутки от коронавируса выздоровело самое большое количество пациентов с начала эпидемии
В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за суткиВ Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
На Киевщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасилованиях, жертв просят обратиться в полицию
В Киеве за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19В Киеве за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19
В Киеве за прошедшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19В Киеве за прошедшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19
Минздрав: за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвоеМинздрав: за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвое
В Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысячВ Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысяч
Скульптуру девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора демонтировали из-за нападения вандаловСкульптуру девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора демонтировали из-за нападения вандалов
Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человекКоличество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости