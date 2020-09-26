ГСЧС продолжает поиски трех человек из АН-26, упавшего на Харьковщине
Один из курсантов, который должен был лететь этим самолетом, остался на земле.
Один из курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба, который должен был лететь самолетом АН-26, упавшим в Харьковской области, не был допущен к полетам и остался на земле.
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на диспетчера аэродрома.
Таким образом, на борту было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее.
"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.
Эту информацию также подтвердили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - добавили в командовании.
Напомним, возле Чугуева на Харьковщине сегодня вечером упал военный самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа. По состоянию на 22 часа подтверждена гибель 22 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.