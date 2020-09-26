ГСЧС продолжает поиски трех человек из АН-26, упавшего на Харьковщине

Один из курсантов, который должен был лететь этим самолетом, остался на земле.

ГСЧС продолжает поиски трех человек из АН-26, упавшего на Харьковщине

Один из курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба, который должен был лететь самолетом АН-26, упавшим в Харьковской области, не был допущен к полетам и остался на земле.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на диспетчера аэродрома.

Таким образом, на борту было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - добавили в командовании.

Напомним, возле Чугуева на Харьковщине сегодня вечером упал военный самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа. По состоянию на 22 часа подтверждена гибель 22 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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