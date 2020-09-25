Под Харьковом погибло в авиакатастрофе 20 человек

Авикатастрофа АН-26 под Харьковом: сообщают о гибели 20 человек

Сегодня, около полутора часов назад под Харьковом разбился самолет АН-26 ВС Украины, принадлежащий воинской части А 4104. Сообщают, что крушения самолета произошло в 20:50 в районе города Чугуев, в двух километрах от военного аэропорта.

При падении воздушное судно загорелось. На борту самолета была 24 человека: пять членов экипажа и 19 курсантов ХНУВС имени Кожедуба. По состоянию на 21:45 сообщают о 20 погибших и двух тяжело раненных. Еще двоих человек пока не нашли.

К 21:55 пожар на месте падения уже был ликвидирован.

Авикатастрофа АН-26 под Харьковом: сообщают о гибели 20 человек

Подробности происшествия пока неизвестны. Один из Telegram-каналов сообщил, что курсанты университета совершали учебный полет. Говорят, что таких самолетов было несколько.

Президенту Зеленскому уже доложили о случившемся. Он держит ситуацию под контролем. Сейчас на место происшествия должен выехать глава ОА и, вероятно, министр обороны.

Тем временем, в месте происшествия работают спасатели, а весь периметр оцеплен полицией.


: Марченко Любов, Тудей

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