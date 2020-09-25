Более тысячи больных коронавирусом остаются в больницах Киева

В стационарах медучреждений Киева находятся 1045 человек, из них 213 находятся в тяжелом состоянии. Под аппаратами ИВЛ в столице находятся 18 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Не уменьшается также количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных коронавирусом. Из них 21 ребенок. 213 пациентов – в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных – под аппаратами ИВЛ”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Уточняется, что в больницах с подозрением на коронавирус находятся 98 человек. С воспалением легких в больницах Киева находятся 430 человек.

Напомним, за прошедшие сутки у 380 жителей столицы обнаружили коронавирус. Девять заболевших скончались.