Вьетнамская полиция накрыла цех по отмыванию презервативов

Кадры, транслируемые государственным Вьетнамским телевидением (VTV) на этой неделе, показывают десятки больших сумок с использованными противозачаточными средствами, разбросанных по полу склада в южной провинции Биньзыонг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ .

Полиция сообщила, что сумки весили свыше 360 килограммов, что эквивалентно 345 000 презервативам, согласно VTV. Владелец склада признался, что ежемесячно получал «использованные презервативы от неизвестного лица», сообщает государственная газета Tuoi Tre.

Женщина, задержанная во время ограбления, рассказала полиции, что использованные профилактические средства сначала кипятили в воде, затем сушили и правили форму на деревянном фаллосе, после чего переупаковывали и перепродавали.

VTV сообщила, что неясно, сколько переработанных презервативов уже продано. По словам задержанной, она получала 0,17 доллара за каждый килограмм произведенных ею переработанных презервативов.



