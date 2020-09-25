В центре Харькова неизвестные ранили женщину и скрылись на ее BMW

В городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства вооруженного нападения на женщину в центре города, в результате которого 38-летняя потерпевшая получила ранение руки. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащем потерпевшей.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что информация о звуках выстрелов возле станции метро "Научная" поступила около 13:05.

Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минской.

Фото: facebook.com/police.kharkov

В полиции сообщают, что потерпевшую доставили в больницу. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

"Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления местонахождения нападавших. Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела милиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 14 сентября, в Никополе Днепропетровской области неизвестные застрелили двух мужчин.