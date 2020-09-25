На Днепропетровщине четверо злоумышленников взорвали банкомат и украли почти 1 млн грн

Бойцы КОРДа применили табельное оружие.

На Днепропетровщине четверо злоумышленников взорвали банкомат и украли почти 1 млн грн
Архивне фото
Фото: dp.informator.ua

На Днепропетровщине полицейские с применением табельного оружия задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.

Об этом сообщила полиция области.

"От полиции Сумской области поступила оперативная информация, что группа лиц готовится подорвать банкомат в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей города Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет", - говорится в сообщении.

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль КОРДа. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления.

При осмотре авто оперативники изъяли похищенные из банкомата кассеты с суммой около 1 млн гривен, оружие и другие вещественные доказательства.

Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата они оставили один автомобиль в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

Напомним, в июне в Харьковской области снова взорвали банкомат. Ранее, в середине апреля грабители взорвали банкомат в городе. Инцидент произошел ночью на окраине города. Из банкомата похитили 1,978 млн гривен. Автомобиль с преступниками задержали через несколько часов. Их должны были проверить на причастность к взрывам других банкоматов в Харькове и других городах Украины.

В ночь на 26 апреля в Харькове снова взорвали банкомат. Аналогичный инцидент произошел в середине мая.

Отметим, подрывы банкоматов в Харькове и близлежащих населенных пунктах продолжаются минимум с лета 2017 года.

21 июля в Подольском районе столицы ночью неизвестные взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись.

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