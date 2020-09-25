В Киеве, который перешел в желтую эпидзону, за сутки зафиксировали 380 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро пятницы в столице уже 21 045 подтвержденных случаев заболевания.

?В Киеве, который перешел в желтую эпидзону, за сутки зафиксировали 380 новых случаев коронавируса
Фото: facebook/Кличко - мер

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 380 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Киев вернулся в «желтую зону» эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. Девять человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян", - сказал мэр.

Так, по состоянию на утро пятницы в столице уже 21 045 подтвержденных случаев заболевания.

Заболели 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет, а также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 10 медиков.

Госпитализировали 49 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус побороли 6 255 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56, в Деснянском районе - 54 случая.

"Количество больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации, в столице не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1 045 больных коронавирусом. Из них 21 ребенок. 213 пациентов - в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных - под аппаратами ИВЛ", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3 565 новых случаев COVID-19, 1 675 пациентов выздоровели. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Киеве (380), а также в Харьковской (297) и Тернопольской (245) областях.

24 сентября в Украине обновили эпидемические зоны, Киев перешел в желтую. Новое зонирование начнет действовать с 28 сентября.

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