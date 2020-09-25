В Киеве за сутки девять человек скончались от коронавируса

За прошедшие сутки у 380 жителей столицы обнаружили коронавирус. Девять заболевших скончались.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Киев вернулся в “желтую зону” эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За прошедшие сутки в столице – плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045”, – заявил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет. А также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6255 жителей Киева .

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 90, Днепровском – 56 случаев, Деснянском районе – 54 случая”, – сообщил мэр Киева .

Напомним, с понедельника, 28 сентября, Киев вернется из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут сняты. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.