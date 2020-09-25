Фильмы Романа Балаяна и Тараса Дроня отобраны на Варшавский кинофестиваль

Фильм Романа Балаяна "Мы есть Мы рядом" отобран на основной международный конкурс Варшавского кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба ленты, всего в этой секции представлено 15 картин из Великобритании, Румынии, Китая, Франции, Польши , Словакии.

Победитель получит Гран-при и денежный приз в 100 000 злотых. Также Роман Балаян будет претендовать на награду лучшему режиссеру.

"Лента "Мы есть Мы рядом" изначально должна была быть черно-белой. Все режиссеры в мире давно мечтают, чтобы кино вернулось в черно-белый формат. Черно-белое кино - это как в театре занавес. Это искусство", - рассказывает Роман Балаян о своем фильме.

По сюжету, хирург, крестник которого умер во время операции, увольняется с работы и решает помочь девочке, чье прошлое окутано тайной. В главных ролях снялись Ахтем Сеитаблаев и Екатерина Молчанова.

На еще один конкурс - первых и вторых фильмов - отобрали дебютную ленту Тараса Дроня - "С завязанными глазами". Как сообщает пресс-служба фильма, он сделан в жанре психологической спортивной драмы. События фильма разворачиваются в современной Украине после окончания войны. Главная героиня - Юля - молодая спортсменка по боям без правил, ММА, которая потеряла своего жениха на войне. Девушка бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

"Съемочной группе очень ценно то, что премьера состоится именно в Варшаве, ведь режиссер фильма Тарас Дронь учился в киношколе в Лодзи, а оператор картины Александр Поздняков еще заканчивает докторантуру в этой киношколе. К тому же сценарий был написан в сотрудничестве с польским кинохудожником Якубом Присаком", - рассказывает продюсер фильма Валерия Сочивец.

Главную роль в фильме сыграла украинская молодая актриса Марина Кошкина.

36-й Варшавский кинофестиваль пройдет с 9 по 18 октября 2020 года офлайн.