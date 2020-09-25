В Украине за сутки зафиксировано 3565 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 25 сентября в Украине зарегистрирован 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3827 летальных, 85133 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3565 новых носителей коронавируса. Всего проведено 2156653 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1675 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства хдравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5653 случая;Волынская область – 7362 случая;Днепропетровская область – 4917 случаев;Донецкая область – 2851 случай;Житомирская область – 5403 случая;Закарпатская область – 9490 случаев;Запорожская область – 3428 случаев;Ивано-Франковская область – 13 080 случаев;Кировоградская область – 1052 случая;Киев – 21045 случаев;Киевская область – 8430 случаев;Львовская область – 19 465 случаев;Луганская область – 894 случая;Николаевская область – 2782 случая;Одесская область – 12 470 случаев;Полтавская область – 1752 случая;Ровенская область – 11 774 случая;Сумская область – 3474 случая;Тернопольская область – 12 579 случаев;Харьковская область – 16 490 случаев;Херсонская область – 954 случая;Хмельницкая область – 5361 случай;Черновицкая область – 13 736 случаев;Черкасская область – 3459 случаев;Черниговская область – 3770 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 25 сентября 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, Киев вернется из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут сняты. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.