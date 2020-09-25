В Коломые в заводской столовой отравились 100 работников
Госпитализированы 44 человека, еще 57 - лечатся амбулаторно.
В городе Коломыя Ивано-Франковской области на местном заводе, который занимается изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей, массово отравились работники.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас в больницах области с диагнозом пищевое отравление находятся 44 человека, еще 57 - лечатся амбулаторно.
"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом - острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, которые употребляли пищу в столовой ООО "Леони" города Коломыя", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Местное издание "Коломыя Сегодня" отмечает, что работники, вероятно, могли отравиться сосисками.
Напомним, в январе в Ивано-Франковске с диагнозом пищевая токсикоинфекция были госпитализированы семь студентов местного медицинского университета.
В сентябре прошлого года в Киеве семерых студентов госпитализировали с пищевым отравлением после употребления шаурмы.