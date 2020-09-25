Светлана Тарабарова родила дочь

Украинская певица Светлана Тарабарова родила дочь вечером 23 сентября. А уже вчера молодая мама появилась в Instagram. У 30-летней звезды с ее мужем Алексеем Бондарем уже есть двухлетний сынишка Ванечка. И вот аист принес им еще и девочку. Счастливая мама опубликовала в своем микроблоге фото с дочкой из роддома.

Светлана Тарабарова родила дочь: у певицы это уже второй ребенок

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка ?? Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня # СОЛНЫШКО станет оберегом для тебя на всю жизнь", - пишет Светлана в своем комментарии к снимку с дочкой.

Светлана Тарабарова родила дочь: у певицы это уже второй ребенок

Из ее публикации также видно, что Светлана с дочерью сейчас находится в роддоме "Аист". Друзья и просто незнакомые поклонники таланта певицы искренне поздравили ее в комментариях с рождением второго ребенка и желают девочке и ее маме крепкого здоровья.

Относительно имени ребенка, то, очевидно, звезда с мужем еще не определились, потому Светлана нигде не называет свою новорожденную дочь по имени.

Напомним, крестной мамой старшего ребенка Светлана Тарабарова стала известная телеведущая Соломия Витвицкая. Она, кстати, одной из первых поздравила молодую маму с рождением второго малыша.


: Марченко Любов, Тудей

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