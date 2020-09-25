"Атлантиду" Валентина Васяновича выдвинули на "Оскар" от Украины

Фильм победил в "Горизонтах" прошлогоднего Венецианского кинофестиваля и имеет американского дистрибьютора.

"Атлантиду" Валентина Васяновича выдвинули на "Оскар" от Украины
Кадр з фільму "Атлантида"
Фото: Артхаус Трафік

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича "Атлантида" национальным претендентом на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом сообщает Госкино.

Члены Комитета выбирали из трех лент - кроме фильма Васяновича, рассматривали "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Земля голубая, как апельсин" Ирины Цилык. Фильм Лукича имел премьеру на кинофестивале в Карловых Варах в 2019 году, где получил награду, а документальная работа Ирины Цилык была отмечена за режиссуру на Санденсе в Штатах в этом году.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где картина получила награду за лучший фильм.

Украинская онлайн-премьера ленты состоится уже 26 сентября, в рамках международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля, а на большом экране ее можно будет посмотреть на Киевской неделе критики в конце октября. В широкий прокат "Атлантида" выйдет 5 ноября.

События фильма Валентина Васяновича разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Фильм показали на более чем 50-ти фестивалях, где, кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при. Ленту приобрели HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, "Атлантида" вошла в длинный список премии Европейской киноакадемии.

Девяносто третья церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021-го в Лос-Анджелесе. До того члены Американской киноакадемии сформируют списки номинантов, а еще до того - в номинации "Лучший международный фильм" - шорт-лист, в который войдет 9 фильмов. Еще ни одна украинская лента не попадала до сих пор шорт-лист.

В состав Украинского оскаровского комитета входят 16 кинематографистов.

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