Полиция Киевщины объявила в розыск пятерых школьников

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.

В розыск объявлены пять школьников, которые после уроков не вернулись в центр социально-психологической реабилитации детей в Мироновском районе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня, 24 сентября, пятеро школьников после уроков не вернулись в центр социально-психологической реабилитации детей в Мироновском районе. Об этом в полицию сообщил руководитель учреждения. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропавшие - пятеро ребят 12-14 лет.

Щипский Ярослав. На вид 14-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза серые. Был одет: куртка темно-синего цвета, темно-зеленые брюки, черные кроссовки.

Фото: facebook.com

Литвиненко Антон. На вид 14-15 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза карие. Одежда: куртка коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Фото: facebook.com

Грегуль Руслан. На вид 15-16 лет, рост 170-175 см, полного телосложения, волосы русые, короткие, лицо круглое, глаза карие. Был одет: красная кофта с капюшоном, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Фото: facebook.com

Гринько Виталий. На вид 11-12 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, лицо овальное, глаза карие. Был одет: куртка синего цвета с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки. При себе имел рюкзак синего цвета.

Фото: facebook.com

Мазуренко Виталий. На вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза зеленые. Одежда: серая кофта с капюшоном, черные джинсы, темно-синие кроссовки.

Фото: facebook.com

В случае наличия информации о возможном местенахождении детей в полиции просят сообщать по телефону "102".

Напомним, ранее в августе в Беларуси пограничники задержали гражданина Украины, объявленного в розыск Россией.

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