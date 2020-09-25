Двое участников беспорядков в Новых Санжарах получили по пять лет условно

Подозреваемые достигли согласия с прокурорами и были освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговоры двум участникам массовых волнений в Новых Санжарах в феврале 2020 года.

Об этом сообщается на сайте суда.

23 сентября были вынесены приговоры гражданам К. и П. по ч.1 ст. 294 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках).

"Согласно соглашений о признании виновности, прокуроры и подозреваемые договорились о правовой квалификации действий обвиняемых, мере наказания за совершенные уголовные преступления.

Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины граждане К. и П. освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком - один год", - говорится в сообщении.

Судебные решения вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, 19 февраля в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" разместили на обсервацию 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. В ночь на 20 февраля местные жители устроили протесты.

Правоохранители очистили дорогу в санаторий от митингующих, но те не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжались, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 участника столкновений.

После обсервации

ни у кого из 89 лиц коронавируса не нашли.