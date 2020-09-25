В Украине обновили эпидемические зоны, Киев перешел в желтую

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были обновлены эпидемические зоны Украины.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Киев, который находился в оранжевой зоне, перешел в желтую.

Так с 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

К красной зоне будут отнесены:

- города Тернополь и Бережаны Тернопольской области;

К оранжевой зоне:

- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области; город Угледар Донецкой области;

- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области; -

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глибоцкий, Заставненский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

К желтой зоне:

- Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- города Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчивський, Киверцовский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Луцкий, Терейский и Шацкий районы Волынской области;

- города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;

- города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народицкий, Новоград-Волынский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;

- города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

- города Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

- города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

- города Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

- города Полтава и Миргород, Диканский, Котелевский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;

- города Ривне и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

- города Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недрыгайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;

- города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичивський, Коломакский, Красноградский, Краснокуцкий, Лозовский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

- города Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий район Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

- города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

- город Киев .