В Харькове полиция сообщила о подозрении школьнице, которая "заминировала" участок

Девушка объяснила свой поступок тем, что ей "было скучно".

В Харькове полицейские сообщили о подозрении девушке, которая в мае "заминировала" службу "102".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленницей оказалась 17-летняя школьница, жительница города. Выяснилось, что 18 мая прошлого года около 19:10 девушка находилась на детской площадке и решила позвонить оператору службы "102". Девушка сообщила, что помещение, в котором расположен участок, заминировано.

Для проверки информации были привлечены кинологи и взрывотехническая служба. Они осмотрели помещения общей площадью 700 кв. метров и никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружили.

Работа управления и других структурных подразделений, находящихся в помещении, на время проверки была приостановлена.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября в Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого"

Согласно действующему законодательству Украины, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности возможно наказание в виде лишения свободы. Однако, за такие поступки несовершеннолетних административную ответственность несут их родители - согласно ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) и ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.