В Украине появилась премия для переводчиков с украинского на языки мира

В Украине появилась новая литературная премия: Drahoman Prize будут вручать переводчикам с украинского языка на языки мира.

Об этом 24 сентября рассказали представители трех организаций-соучредителей новой премии - Украинского института, Украинского ПЕН и Украинского института книги.

Как отмечают организаторы, премия создана, чтобы поддержать и отметить работу иностранных переводчиков, открывающих миру литературу Украины, а следовательно, и саму Украину через произведения ее авторов.

Президент Украинского ПЕН Андрей Курков сообщил, что Drahoman Prize будет вручаться раз в год за "высокое переводческое мастерство и вклад в продвижение украинской литературы за рубежом".

"Культура и, в частности, литература является важнейшим инструментом представления страны. Если не знают культуру страны, то не знают и ее саму, - отметил Андрей Курков. - Это с начала Независимости поняли украинские писатели и также те зарубежные переводчики, которые по разным причинам полюбили украинский язык и культуру и были готовы практически бесплатно прилагать усилия, чтобы приблизить лучшие произведения наших авторов к иностранному читателю. Сегодня, когда украинских писателей переводят в десятках стран, пора поддержать переводчиков с украинского языка не только морально, но и с помощью такого большого стимула как отдельная премия. Переводчик - это человек-институция, которая всю жизнь работает на избранную иностранную литературу. Мы хотим, чтобы украинская литература чаще становилась избранной и таким образом - более известной в мире".

На пресс-конференции также сообщили имена членов Капитула (жюри) Drahoman Prize 2020 года, которые будут определять финалистов и лауреата Премии. В состав Капитула вошли:

Андрей Курков, писатель, президент Украинского ПЕН

Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института

Александра Коваль, директор Украинского института книги

Оля Гнатюк, исследовательница, профессор НаУКМА и Варшавского университета, вице-президент Украинского ПЕН

Остап Сливинский, поэт и переводчик

Валентина Стукалова, менеджер книжных и интеллектуальных проектов Французского института

Наталья Иваничук, переводчица

Юрий Прохасько, переводчик

Марко-Роберт Стех, украинский и канадский литературовед и писатель.

Номинировать переводчика на соискание Премии смогут как члены Капитула, так и зарубежные культурные институции, дипломатические учреждения, научные центры, издательства и творческие объединения.

"Переводчик является важной фигурой в дипломатических отношениях. Поэтому для Украинского института, как учреждения культурной дипломатии, было естественно и логично стать соучредителем Drahoman Prize, - объясняет креативный директор Украинского Института Татьяна Филевская. - Это часто невидимый, но очень важный участник переговоров, официальных визитов, рабочих встреч, и всегда это не только перевод с языка на язык, а с культуры на культуру. Через Drahoman Prize мы хотим признать роль переводчиков и их ответственную миссию в налаживании культурных связей, чтобы Украина говорила с миром на одном языке".

Госпожа Филевская также объявила, что лауреат Drahoman Prize получит статуэтку, изготовленную известным украинским скульптором, и денежное вознаграждение в размере 2000 евро (с учетом налогов). Кроме того, этому переводчику или переводчице предложат дополнительные возможности для работы и продвижения своего творчества от Украинского института и Украинского института книги. Это может быть, в частности, участие в переводческих резиденциях, иностранных ярмарках и фестивалях.

Директор Украинского института книги Александра Коваль рассказала, что в этом году Украинский институт книги ввел Программу поддержки переводов Translate Ukraine. Отныне иностранные издатели могут получить финансирование из Украины на оплату авторских прав и перевода. До конца 2020 года должно выйти 57 названий книг в 26 странах, на что предусмотрены средства из государственного бюджета в размере около 5 млн грн.

"Логическим следующим шагом стало награждение переводчиков, - отметила Александра Коваль. - Украинский институт книги с радостью возьмет на себя организацию и финансирование церемонии награждения лауреата премии Drahoman Prize и запланирует на это средства в своем бюджете. Начиная с 2022 года, мы хотели бы начать проведение Всемирного конгресса переводчиков с украинского языка. Я верю, что через несколько лет благодаря нашим совместным усилиям количество переводов произведений наших авторов в мире значительно возрастет, потому что быть переводчиком с украинского языка означает быть проводником мощной, универсальной, оригинальной и интересной всем людям планеты литературы".

Претендовать на премию смогут переводчики независимо от страны проживания, в активе которых по меньшей мере одно переведенное и опубликованное художественное или документальное произведение. К художественным или документальным произведениям организаторы Премии относят прозаические, поэтические, драматические и нон-фикшн издания (эссеистика, репортаж, интервью, биография и мемуары). Книга, с которой номинируется переводчик, должна быть опубликована в зарубежном издательстве в течение трех последних лет.

Прием заявок продлится от 24 сентября до 30 ноября. Заявка должна включать в себя электронный и бумажный экземпляры номинированной книги, а также заполненную электронную апликационную форму.