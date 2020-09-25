В Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентов
Правоохранители задержали нескольких человек.
В Киеве произошли столкновения под Олимпийским колледжем им. Ивана Поддубного.
Студенты и преподаватели пытались попасть в помещение колледжа, однако им помешали правоохранители, пишет "Укринформ".
По словам корреспондента, скорая медицинская помощь забрала тренера и двух студентов в результате столкновений с полицией.
На странице колледжа в Facebook заявили, что на учебное заведение происходит рейдерская атака.
"Полиция по указаниям ректора НУФВиС Евгения Имаса и заместителя министра образования и науки Стрельченко применила силу к студентам и работникам колледжа", - говорится в сообщении.
Известно также, что нескольких человек задержала полиция.
6 сентября студенты колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС).
18 сентября 2020 года МОН объявило о решении реорганизовать колледж и присоединить его к НУФВиС. Таким образом прекращаются полномочия его директора А. Семенюшко. Сегодня была анонсирована встреча Комиссии по реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного с Семенюшко.