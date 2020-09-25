В Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентов

Правоохранители задержали нескольких человек.

В Киеве произошли столкновения под Олимпийским колледжем им. Ивана Поддубного.

Студенты и преподаватели пытались попасть в помещение колледжа, однако им помешали правоохранители, пишет "Укринформ".

По словам корреспондента, скорая медицинская помощь забрала тренера и двух студентов в результате столкновений с полицией.

На странице колледжа в Facebook заявили, что на учебное заведение происходит рейдерская атака.

"Полиция по указаниям ректора НУФВиС Евгения Имаса и заместителя министра образования и науки Стрельченко применила силу к студентам и работникам колледжа", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Piddubnyicollege

Известно также, что нескольких человек задержала полиция.

6 сентября студенты колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС).

18 сентября 2020 года МОН объявило о решении реорганизовать колледж и присоединить его к НУФВиС. Таким образом прекращаются полномочия его директора А. Семенюшко. Сегодня была анонсирована встреча Комиссии по реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного с Семенюшко.

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