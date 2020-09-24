В Украине с начала эпидемии от коронавируса умерли двое детей

Всего ковид лабораторно подтвержден у 12 400 детей.

В Украине с начала эпидемии от коронавируса умерли двое детей
Фото: Lb.ua

За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, связанных с COVID-19, среди которых один ребенок. Это - второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что из 3 372-х заболевших ковидом за минувшие сутки - 242 ребенка и 172 медработника. Госпитализированы 685 пациентов.

Всего ковид лабораторно подтвержден у 12 400 детей.

Напомним, утром 24 сентября в Украине зафиксировано всего 3 757 летальных случаев от коронавирусной болезни.

Количество инфицированных ковидом выросло до 188 106 человек. Сейчас болеет 100 891 человек, выздоровели 83 458 человек.

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